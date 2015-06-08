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محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية غدا

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محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية غدا محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية غدا
قال عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إن نتيجة الشهادة الإعدادية سيتم اعتمادها من المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط غد الثلاثاء.

وأشار أبو شامة إلى أنه لم يتم الانتهاء من أعمال الكنترول والمراجعة والرصد منوها على أن التأخير لصالح الطالب، حتى لا يظلم طالب فى أى مادة من المواد المختلفة ولتكون النتيجة بصورة مرضية للجميع.

وأوضح وكيل وزارة التعليم فى أسيوط، أن أعمال التصحيح للشهادة الإعدادية انتهت قبل أيام وكان لا بد للكنترول أن يأخذ وقته الكافى حتى تخرج النتيجة صحيحة وبدون أخطاء، منوها على أن إمتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة بدأت متأخرة عن المحافظات الأخرى بأسبوع.

كانت حالة من القلق والتوتر سادت بين أولياء الأمور فى محافظة أسيوط بسبب تأخر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية حتى الآن.
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