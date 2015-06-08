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اليوم.. أولى جلسات محاكمة 13 متهما فى قضية "اقتحام نادى الزمالك"

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اليوم.. أولى جلسات محاكمة 13 متهما فى قضية "اقتحام نادى الزمالك" اليوم.. أولى جلسات محاكمة 13 متهما فى قضية "اقتحام نادى الزمالك"
تنظر، اليوم، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى برئاسة المستشار معتز خفاجى أولى جلسات محاكمة 13 متهما فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"اقتحام نادى الزمالك".

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهم التجمهر ومحاولة اقتحام نادى الزمالك والشروع فى قتل أحد العاملين بالنادى، وإحداث تلفيات بالمبنى الرئيسى، وحيازة أسلحة نارية وتكدير الأمن والسلم العام.

تعود تلك الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضى، حينما تجمهر عدد من أعضاء رابطة "الوايت نايتس" أمام نادى الزمالك فى محاولة لاقتحامه، تنديداً منهم بما صرح به رئيس النادى فى ذلك الوقت، بأنه لن يسمح للجمهور بدخول النادى لحضور تدريبات الفريق، وحدثت حالة من الشد والجذب بينهم وبين أمن النادى، وكتبوا عبارت وشعارات مناهضة لرئيس النادى.

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مصر 365