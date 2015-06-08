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القبض على إخوانى وسودانية و40 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء

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القبض على إخوانى وسودانية و40 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء القبض على إخوانى وسودانية و40 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم فى بيان أمنى لها عن ضبط محمد س م س، المتهم بالانتماء إلى العناصر المتطرفة بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ومن المحرضين على أعمال العنف ضد قوات الجيش والشرطة والمنشآت العسكرية والحيوية بالدولة.

وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمين الريسة من ضبط فاطمة م ع (سودانية الجنسية) مواليد 1972 تحمل جواز سفر صادر بحرى الخرطوم، فى اتجاهها لمدينة الشيخ زويد، وضبط 40 محكوما عليهم، وتحرير 99 إزالة مخالفة إدارية فورية.

وفحص 6 مطبعة، 4 مكتبات، بدائرة مدينة العريش، وضبط 266 مخالفة مرورية متنوعة خلال الــ24 ساعة الماضية.

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