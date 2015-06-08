القبض على إخوانى وسودانية و40 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم فى بيان أمنى لها عن ضبط محمد س م س، المتهم بالانتماء إلى العناصر المتطرفة بتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية ومن المحرضين على أعمال العنف ضد قوات الجيش والشرطة والمنشآت العسكرية والحيوية بالدولة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتمكنت الخدمات الأمنية المعينة بكمين الريسة من ضبط فاطمة م ع (سودانية الجنسية) مواليد 1972 تحمل جواز سفر صادر بحرى الخرطوم، فى اتجاهها لمدينة الشيخ زويد، وضبط 40 محكوما عليهم، وتحرير 99 إزالة مخالفة إدارية فورية.
وفحص 6 مطبعة، 4 مكتبات، بدائرة مدينة العريش، وضبط 266 مخالفة مرورية متنوعة خلال الــ24 ساعة الماضية.