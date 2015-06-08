زيادة رواتب الكادر المحلي في شرطة رأس الخيمة

وجه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة بزيادة رواتب العاملين - على الملاك المحلي - في شرطة رأس الخيمة من المواطنين وغير المواطنين بما يتناسب مع الكادر الاتحادي للشرطة .. وذلك امتدادا لمبادرات سموه المتتالية الهادفة إلى توفير الحياة الكريمة للكادر الشرطي وتعزيز دوره في خدمة الوطن.

وتقدم سعادة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة بالشكر الجزيل والتقدير إلى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على هذه المنحة الداعمة لأبنائه العاملين في الشرطة .. منوها بأنها تؤكد اهتمام سموه بتوفير الحياة الكريمة لهم ودعاهم إلى بذل مزيد من الجهد لأجل تطوير المجتمع نحو الأفضل والحفاظ على هويته وتعزيز الخدمات المقدمة للمراجعين كافة.

وأشار قائد عام شرطة رأس الخيمة إلى أن هذه المبادرة من شأنها تشجيع و تحفيز جميع العاملين في الشرطة لتقديم مزيد من الجهد من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار .. كما توجه سعادته بالتهنئة إلى جميع العاملين على الملاك المحلي في شرطة رأس الخيمة بهذه المنحة السخية التي من شأنها توفير الحياة الكريمة وتحقيق الاستقرار النفسي لهم وطالبهم أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل رفعة وعزة الوطن.

كما توجه اللواء علي عبدالله بن علوان بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة على متابعته الحثيثة وحرص سموه على تنفيذ الأوامر السامية والهادفة إلى توفير جميع متطلبات الحياة الكريمة لجميع أبنائه.

وأضاف قائد عام الشرطة أن هذه الزيادة تشمل جميع منتسبي شرطة رأس الخيمة من الملاك المحلي من مواطنين و غير مواطنين وقد صنفت حسب الرتب و الدراجات الوظيفية وحسب السلم الوظيفي المعمول به في شرطة رأس الخيمة مشيرا أن هذه الزيادة و إن كانت عونا من أجل التصدي لمتطلبات الحياة إلا أنها تضع على عاتق الجميع مسؤولية كبيرة تجاه الوطن .. مطالبا أن يكون الجميع على قدر المسؤولية في تأدية الواجب الوطني بكل جد وأمانة بما يكفل استمرار استقرار الإمارة.

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