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طرق طبيعية لتنظيف القولون تخلصك من السموم وتحميك من السرطان وتقوى خصوبتك

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طرق طبيعية لتنظيف القولون تخلصك من السموم وتحميك من السرطان وتقوى خصوبتك طرق طبيعية لتنظيف القولون تخلصك من السموم وتحميك من السرطان وتقوى خصوبتك
القولون جزء من الأمعاء الغليظة ويعد من أهم أجزاء القناة الهضمية، التى تساعد على هضم الماء وبعض الأطعمة، ويعد الاهتمام بالأطعمة التى يقوم الشخص بتناولها من أهم الأشياء التى تحد من تعرض القولون للالتهاب، ولسلامته يجب تنظيفه من وقت لآخر للحفاظ على الصحة.

وحول هذا تشير الدكتورة علا محمد، أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الاهتمام بتناول الأطعمة التى تنظف القولون من أهم الأشياء التى لها العديد من الفوائد على صحتك، ومن أهم تلك الأطعمة الغنية بالألياف وأيضا الإكثار من تناول الماء.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية بعض الفوائد التى يحصل عليها الجسم من تنظيف القولون، ومنها:
>1- تسهيل عملية الهضم والحد من التعرض للإصابة بالإمساك.
>2- عند تخلصك من السموم المتراكمة فى القولون تشعر بالنشاط والحيوية.
>3- تنظيف القولون يساعد على زيادة تركيزك.
>4- هناك العديد من الدراسات التى أكدت أن تنظيف القولون يساعد على التخلص من الوزن الزائد.
>5- تنظيفه يقلل فرص الإصابة بسرطان القولون.
>6- تنظيفه يقوى الحيوانات المنوية والبويضات.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية، وصفة طبيعية تساعد على تنظيف القولون من السموم المتراكمة، وهى:
>1- يمكنك فى الصباح تناول كوب من الماء الدافئ المضاف إليه عصير نصف ليمونة.
>2- يمكنك وضع بردقوش وكركم وليمون بنسب متساوية وتناولهم عند النوم.

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مصر 365