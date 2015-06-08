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"الأرصاد": ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. و"العظمى" بالقاهرة 39

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"الأرصاد": ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. و"العظمى" بالقاهرة 39 "الأرصاد": ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم.. و"العظمى" بالقاهرة 39
تشهد حالة الطقس، اليوم الاثنين، ارتفاعًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة وباقى الأنحاء نهارًا معتدل ليلاً، وتقل الرؤية فى الشوائب العالقة نهارًا على الوجه البحرى والقاهرة.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية تكون متكاثرة غربًا، والرياح أغلبها جنوبية خفيفة إلى معتدلة تنشط غربًا مثيرة للرمال والأتربة، وعلى شمال الصعيد وعلى البحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج بهما من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح على البحر المتوسط شمالية شرقية، أما البحر الأحمر فتكون شمالية غربية.

ودرجات الحرارة فى :
>

القاهرة

العظمى 39 والصغرى 23، و

الإسكندرية

العظمى 31 والصغرى 21 و

شرم الشيخ

العظمى 40 والصغرى 21، وفى

أسوان

العظمى 46 والصغرى 29.

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مصر 365

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