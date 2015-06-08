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اليوم.. جلال هريدى يفتتح مقراً جديداً لحزب حماة الوطن بالقليوبية

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اليوم.. جلال هريدى يفتتح مقراً جديداً لحزب حماة الوطن بالقليوبية اليوم.. جلال هريدى يفتتح مقراً جديداً لحزب حماة الوطن بالقليوبية
يفتتح الفريق جلال هريدى رئيس حزب حماة الوطن اليوم الاثنين مقر الحزب الجديد بمدينة بنها بحضور الهيئة العليا للحزب وأمانة القليوبية برئاسة عزت سعد.

وقال مجدى سابق، أمين تنظيم الحزب بالقليوبية، إن الفريق هريدى سيلتقى محافظ القليوبية ومدير الأمن، كما سيلتقى اللواء أسامة أبو المجد الأمين العام للحزب وسوف يلقى كلمة بمناسبة مرور عام على تأسيس وإشهار حزب حماة الوطن.

ويختتم اللقاء بمؤتمر جماهيرى على متن الباخرة الإيطالية يتحدث فيه الفريق جلال هريدى عن نشأة الحزب وأهدافه خاصة دور الحزب فى رفع المعاناة عن المواطن ومساعدة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة على أداء مهمتها.

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