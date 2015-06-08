اليوم.. المؤتمر الأول لأدب الطفل بقصر ثقافة دمياط

تنظم جمعية رواد قصر وبيوت الثقافة بالتعاون مع فرع ثقافة دمياط، صباح اليوم الإثنين، المؤتمر الأول لأدب الطفل بمحافظة دمياط بعنوان"الكتابة للطفل والكتابة عنه".

برعاية الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومحمد الشوربجى مدير عام فرع ثقافة دمياط.

ويهدى المؤتمر أعماله للكاتب الراحل محمد إبراهيم أبو سعدة، والكاتب والملحن حامد أبو يوسف، ويعقد المؤتمر برئاسة الروائى محسن يونس، وأمانة سر المخرج المسرحى رأفت سرحان، ويشرف على لجنة الأبحاث الروائى فكرى داوود.

يحتوى كتاب الأبحاث على تسع دراسات نقدية، هى: "الطفل والكتابة" محمد عبد المنعم، "قصص الأطفال وأنواعها" فكرى داوود، "ألعاب الأطفال الشعبية، فلسفتها، أنواعها، نماذج منها" سمير الفيل، "مسرح الطفل" طاهر أبوحطب، "الحكاية الشعبية ودرورها فى تشكيل وعى الطفل" حلمى ياسين، "تدريس التاريخ للأطفال" أيمن عباس هاشم، "طفل اليوم والإنترنت" سمر صابر حمادة، "الألعاب الشعبية وأثرها فى تنشئة الأطفال" هالة رحال، "الطفل والصحيفة" مصطفى عز الدين العايدى.

ويقدم المؤتمر ثلاث شهادات، لكل من: الكاتبة أمل البرمبالى، المخرج سعد علوش، الشاعر محمد طاهر عشعش.

كما يتضمن الافتتاح عدة فقرات منها: فقرة دراما حركية تدريب الفنان كريم خليل، وفقرة كورال أطفال تدريب الملحن توفيق فودة، وثلاث ورش عمل: "حكايات من تاريخ دمياط"، يقدمها المؤرخ محمد أبوقمر كما يقدم الدراما الحركية، والمواهب الموسيقية.