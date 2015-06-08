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اليوم.. بدء حملة "اعرف دواءك" بمستشفى صدر كوم الشقافة بالإسكندرية

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اليوم.. بدء حملة "اعرف دواءك" بمستشفى صدر كوم الشقافة بالإسكندرية اليوم.. بدء حملة "اعرف دواءك" بمستشفى صدر كوم الشقافة بالإسكندرية
ينظم مستشفى صدر كوم الشقافة بالإسكندرية، اليوم الاثنين وغدًا الثلاثاء، حملة تثقيف صحى وكشف مجانى للمرضى من أهالى منطقة كرموز، تحت شعار "اعرف دواءك"، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وصرح الدكتور علاء الدخس مدير المستشفى، أن الحملة تأتى تحت رعاية الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، فى إطار الخطة التى أعلن عنها حجازى للكشف الوقائى المبكر عن الأمراض، كما تأتى بالتنسيق مع الدكتورة إيناس منتصر مدير عام الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

وأوضح "الدخس"، أن الحملة تهدف إلى إرشاد المرضى من أهل المنطقة – وخاصة مرضى الضغط والسكر والأزمة الربوية والدرن – إلى كيفية تنظيم العلاج خلال فترة شهر الصيام ، كما تهدف إلى الوقوف على الحالة الصحية لكل مريض لتقرير ما إذا كان سيسمح له بالصيام أم سيأخذ برخصة الإفطار.

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