جامعة المنوفية تشارك فى مؤتمر تطوير نظم القبول بالجامعات المصرية غدا

تشارك جامعة المنوفية غدا الثلاثاء فى أعمال المؤتمر العلمى حول تطوير سياسات القبول بالجامعات المصرية الذى تنظمه وزارة التعليم العالى بالتعاون مع منظمة اليونسكو يومى الاثنين والثلاثاء 9 و10 يونيو بفنق كونوراد بالقاهرة، بحضور الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى والدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم، والدكتور غيث فارس المدير الإقليمى لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، بالإضافة إلى رؤساء الجامعات وعدد من الخبراء فى مجالات التعليم.

ويترأس الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية الجلسة السادسة من جلسات المؤتمر والمحدد لها اليوم الثانى للمؤتمر والتى يتم فيها استعراض التجارب الهامة لبعض الدول المتقدمة فى التعليم والبحث العلمى مثل جنوب إفريقيا وألمانيا وخاصة فيما يتعلق بنظم وسياسات القبول بالجامعات بها، والتعرف على معايير القبول فى كل منها، ودراسة جوانبها المختلفة وتحديد ما يتناسب منها مع نظام التعليم الجامعى فى مصر.

وصرح الدكتور معوض الخولى أن الفلسفة الجديدة لتطوير نظام القبول بالجامعات المصرية تقوم على عدم الاعتماد فقط على مجموع درجات الطالب فى الثانوية العامة.

وكانت وزارة التعليم العالى قد وقعت قبل ذلك اتفاقية مع كل من جامعة كامبريدج البريطانية ومنظمة اليونسكو يتم بموجبها عقد هذا المؤتمر لدراسة أفضل عشر نظم للقبول بالجامعات فى العالم والاستفادة منها.