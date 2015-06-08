اليوم.. ملتقى لمناقشة مشروعات تخرج طلاب الأكاديمية البحرية بالإسكندرية

تنظم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى- إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية بالإسكندرية- "ملتقى لمناقشة مشروعات التخرج لطلاب قسم التسويق والأعمال الدولية بكلية الإدارة والتكنولوجيا"، وذلك اليوم الاثنين فى تمام الساعة السادسة مساء- بفندق فور سيزون سان ستيفانو- الإسكندرية، بحضور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، ووكيل اول وزارة التعليم القطرى، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، ومجلس إدارة الغرفة التجارية، ومجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، ومجلس إدارة جمعية شباب الأعمال.

كما يحضر المناقشة قناصل دول "لبنان – فلسطين – اسبانيا – السودان – الصين"، والدكتور أشرف عادل لبيب عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا، ولفيف من رجال الأعمال المصريين وممثلى كبرى شركات قطاع الأعمال فى مصر والوطن العربى، وعدد من الأشقاء العرب الإعلاميين والسياسيين وكبار الشخصيات العامة.

ويهدف هذا الملتقى إلى مناقشة أفكار مشروعات تخرج الطلاب القابلة للتنفيذ كما يهدف أيضاً إلى عرض تلك الأفكار على مجموعة كبيرة من رجال الأعمال المصريين والعرب، بهدف تبنيها ونقلها إلى حيز التنفيذ حيث يساهم هذا الملتقى فى دعم التوجه المصرى والعالمى فى تنمية دور الشباب والخريجين فى خلق فرص عمل.