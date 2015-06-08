6 فوائد صحية لمياه البحر أهمها تجديد الجلد ونضارة البشرة

مع قدوم فصل الصيف وموسم الإجازات من الدراسة والعمل تفضل كل عائلة الذهاب إلى "المصايف" للاستمتاع بمياه البحر، والنزول فى المياه "المالحة"، ولكن للبحر فوائد صحية كثيرة لا تقتصر على المتعة فقط .

وحول هذا يؤكد الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومى للبحوث سابقا، أن النزول فى مياه البحر مفيد للإنسان ولجلده ، كما أنها تمد الجسم بالعديد من الفوائد.

ويقدم رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، بعض الفوائد التى يحصل عليها الجسم من مياه البحر، ومنها:

>1- مياه البحر مفيدة للجلد وتساعد على تجدد خلاياه.

>2- تقضى على حب الشباب .

>3- تخلصك من تشقق الكعبين وتعطيك كعبا ناعما.

>4- تقضى على قشرة الشعر.

>5- تساعد على التخلص من مرض الصدفية والأكزيما الجلدية.

>6- تعطى البشرة نضارة و حيوية .