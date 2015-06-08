"مجلس التأديب" يستكمل اليوم طعون "قضاة من أجل مصر" على إحالتهم للصلاحية

يواصل مجلس التأديب الأعلى للقضاة، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، اليوم الاثنين، نظر الطعون المقدمة من 10 أعضاء بحركة "قضاة من أجل مصر "، على الحكم الصادر ضدهم من مجلس الصلاحية بإحالتهم للمعاش.

يشار إلى أن مجلس تأديب وصلاحية القضاة، الدرجة الأولى، أصدر حكمًا فى 14 مارس الماضى، بإحالة 10 قضاة للمعاش لإدانتهم بالانضمام لحركة "قضاة من أجل مصر" على نحو يمثل اشتغالاً بالسياسة بالمخالفة للقانون، وبرّأ 5 قضاة آخرين، لعدم كفاية الأدلة ضدهم.

وتقدم القضاة المحالون للمعاش، بطعون فنّدوا خلالها حكم مجلس الصلاحية، شملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ فى تطبيق القانون، والفساد فى الاستدلال، واستناد "الحكم" إلى قرار منعدم بإسناد تحقيقات القضية لقاضى التحقيق المستشار محمد شيرين فهمى بالمخالفة للقانون.

- تأجيل طعون "قضاة من أجل مصر" على إحالتهم للمعاش لـ 8 يونيو