التيار الشعبى: الحكومة لا ترغب فى وجود برلمان والقوى السياسية ستدفع الثمن

أكد السفير معصوم مرزوق نائب رئيس حزب التيار الشعبى- تحت التأسيس، أن لجنة الإصلاح التشريعى أعدت قانون انتخابات به عوار دستورى، وقال: "طالب الحقوق يعلم أن القانون به عوار دستورى"، لافتاً إلى أن القائمين على اللجنة أصروا على أن يقره الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفاً: "لا جدية فى المرحلة الحالية بالنسبة للبرلمان، والقوى السياسية فى مصر هى من ستدفع الثمن".

وأكد "مرزوق" لـ"اليوم السابع" أن ما يحدث فى الحياة السياسية فى مصر هو مضيعة للوقت، وأن الحكومة لا ترغب فى وجود برلمان، مشيراً إلى أن المستشارة تهانى الجبالى كانت قد قالت قبل ذلك أن الرئيس لا يحتاج لبرلمان وأن البرلمان سيعوق مشروعات الرئيس، مؤكداً أن نفس الفكرة ترددت من جهات قال عنها إنها تدعى أنها قريبة من الحكومة ولم يكذبها أحد.

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