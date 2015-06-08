"آثار أسوان": الكشف الأثرى للأسرة "26"يعود لـ2500 عام

أكد نصر سلامة مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، أن الكشف الأثرى الجديد لـ"الأسرة 26" بمنطقة غرب أسوان، يعود عمره لـ2500 عام، موضحًا أن بهذا الكشف الأثرى الجديد تكتمل الجبانة القديمة لمدينة أسوان خلال العصور الفرعونية.

وأضاف "سلامة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أعمال الحفائر التى تجريها البعثة المصرية العاملة بأسوان والنوبة، نجحت فى التوصل لكشف أثرى جديد لأحد مقابر "الأسرة 26"، والتى تقع بمحيط ضريح الأغاخان بمنطقة غرب أسوان.

وأشار، إلى أن الكشف عبارة عن مجموعة من التوابيت الحجرية والخشبية وبداخلها مومياوات لأصحاب هذه المقابر، بالإضافة إلى تماثيل من الفيانس تمثل أبناء حورس الأربعة، مجموعة من التمائم وتماثيل صغيرة من الخشب للصقر حورس.

وأوضح مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن معظم هذه المقابر تبدأ بسلم من حوالى 30 درجة يؤدى إلى مدخل رئيسى للمقبرة، وتنقسم كل مقبرة من الداخل إلى ثلاثة أو أربعة غرف خالية من النقوش، مشيراً إلى أن أسلوب حفر هذه المقابر جاء مختلفًا تمامًا لما سبق الكشف عنه من مقابر بنفس المنطقة، والتى كانت منحوتة فى جوانب الجبل، أما هذه المقابر فمنحوتة فى أعلى أرضية الهضبة الجبلية.



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جانب من الكشف الأثرى الجديد بأسوان



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مدير آثار أسوان أثناء العثور على الكشف الأثرى



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جزء من الكشف الأثرى الجديد بأسوان



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أحد القطع الأثرية التى عثر عليها



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قطعة أخرى أثرية عثر عليها اليوم



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القطع الأثرية التى تم العثور عليها بأسوان



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أثناء فحص الكشف الأثرى بمنطقة غرب أسوان



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أثناء الحفر ورفع الرمال



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العمال يرفعون الأتربة عن المنطقة المكتشفة



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أحد العاملين فى الآثار يسجل بعض الملاحظات عن الاكتشاف الجديد