أخبار عاجلة

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"آثار أسوان": الكشف الأثرى للأسرة "26"يعود لـ2500 عام

Google+ Print
أكد نصر سلامة مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، أن الكشف الأثرى الجديد لـ"الأسرة 26" بمنطقة غرب أسوان، يعود عمره لـ2500 عام، موضحًا أن بهذا الكشف الأثرى الجديد تكتمل الجبانة القديمة لمدينة أسوان خلال العصور الفرعونية.

وأضاف "سلامة"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أعمال الحفائر التى تجريها البعثة المصرية العاملة بأسوان والنوبة، نجحت فى التوصل لكشف أثرى جديد لأحد مقابر "الأسرة 26"، والتى تقع بمحيط ضريح الأغاخان بمنطقة غرب أسوان.

وأشار، إلى أن الكشف عبارة عن مجموعة من التوابيت الحجرية والخشبية وبداخلها مومياوات لأصحاب هذه المقابر، بالإضافة إلى تماثيل من الفيانس تمثل أبناء حورس الأربعة، مجموعة من التمائم وتماثيل صغيرة من الخشب للصقر حورس.

وأوضح مدير عام آثار أسوان والنوبة، أن معظم هذه المقابر تبدأ بسلم من حوالى 30 درجة يؤدى إلى مدخل رئيسى للمقبرة، وتنقسم كل مقبرة من الداخل إلى ثلاثة أو أربعة غرف خالية من النقوش، مشيراً إلى أن أسلوب حفر هذه المقابر جاء مختلفًا تمامًا لما سبق الكشف عنه من مقابر بنفس المنطقة، والتى كانت منحوتة فى جوانب الجبل، أما هذه المقابر فمنحوتة فى أعلى أرضية الهضبة الجبلية.

جانب من الكشف الأثرى الجديد بأسوان -اليوم السابع -6 -2015
>

جانب من الكشف الأثرى الجديد بأسوان

مدير آثار أسوان أثناء العثور على الكشف الأثرى -اليوم السابع -6 -2015
>

مدير آثار أسوان أثناء العثور على الكشف الأثرى

جزء من الكشف الأثرى الجديد بأسوان -اليوم السابع -6 -2015
>

جزء من الكشف الأثرى الجديد بأسوان

أحد القطع الأثرية التى عثر عليها -اليوم السابع -6 -2015
>

أحد القطع الأثرية التى عثر عليها

قطعة أخرى أثرية عثر عليها اليوم -اليوم السابع -6 -2015
>

قطعة أخرى أثرية عثر عليها اليوم

القطع الأثرية التى تم العثور عليها بأسوان -اليوم السابع -6 -2015
>

القطع الأثرية التى تم العثور عليها بأسوان

أثناء فحص الكشف الأثرى بمنطقة غرب أسوان -اليوم السابع -6 -2015
>

أثناء فحص الكشف الأثرى بمنطقة غرب أسوان

أثناء الحفر ورفع الرمال -اليوم السابع -6 -2015
>

أثناء الحفر ورفع الرمال

العمال يرفعون الأتربة عن المنطقة المكتشفة -اليوم السابع -6 -2015
>

العمال يرفعون الأتربة عن المنطقة المكتشفة

أحد العاملين فى الآثار يسجل بعض الملاحظات عن الاكتشاف الجديد -اليوم السابع -6 -2015
>

أحد العاملين فى الآثار يسجل بعض الملاحظات عن الاكتشاف الجديد


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365