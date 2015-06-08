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"الجيزة" توافق على إطلاق أسماء شهداء على مدارس بالعمرانية وأكتوبر وكرداسة

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"الجيزة" توافق على إطلاق أسماء شهداء على مدارس بالعمرانية وأكتوبر وكرداسة "الجيزة" توافق على إطلاق أسماء شهداء على مدارس بالعمرانية وأكتوبر وكرداسة
وافقت محافظة الجيزة، على إطلاق أسماء شهداء الواجب الوطنى على عدة مدارس بأحياء ومدراس المحافظة، وذلك بناء على طلب مقدم من كل مركز وحى.

وقال اللواء محمد الشيخ، سكرتير عام محافظة الجيزة إنه تمت الموافقة على إطلاق اسم الشهيد النقيب أحمد جمال عبد الفتاح على مجمع مدارس شارع مستشفى الصدر بجوار قسم العمرانية وإطلاق اسم الرائد هشام كمال طعمة على إحدى مدارس 6 أكتوبر، واسم أمين الشرطة أحمد عبد الله أحمد على مدرسة بنى مجدول الإعدادية المشتركة مركز كرداسة.

وأضاف سكرتير عام محافظة الجيزة، لليوم السابع، أنه تمت الموافقة أيضا على إطلاق اسم الشهيد مساعد أول محمود عبد المنعم على مدرسة المعتمدية الإعدادية بنين بكرداسة، واسم الشهيد مصطفى محمد أبو زيد على مدرسة الثانوية العامة بنات بإدارة البدرشين.

وأشار الشيخ، إلى رفض المحافظة طلب مركز الصف لتحويل اسم مدرسة لاسم أول ناظر لها، مؤكدا أن المحافظة تعطى الأولوية حاليا لإطلاق أسماء الشهداء على المدارس.


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