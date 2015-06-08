وفود كينيا ومورشيوس وموزمبيق تصل القاهرة للمشاركة فى "قمة الكوميسا"

استقبل مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، كلا من نائب وزير خارجية كينيا بيرمينوس كيبيهو، ووزير خارجية مورشيوس آتينى سيما، ووزير تجارة وصناعة موزمبيق آزينستو ميلا، والوفود المرافقة لهم.

يأتى ذلك فى إطار وصول الوفود التى تضم رجال أعمال ومستثمرين من مختلف الدول العربية والأجنبية، للمشاركة فى مؤتمر قمة التجمعات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة "الكوميسا- سادك- تجمع شرق إفريقيا"، المقرر عقدها يوم الأربعاء فى مدينة السلام بشرم الشيخ، بمشاركة 20 زعيمًا.

وأوضح مصدر بالمطار، أن المسئولين الأفارقة وصلوا إلى القاهرة على متن طائرة الخطوط الأثيوبية القادمة من أديس أبابا، وقامت السلطات المختصة بإنهاء إجراءات وصولهم وتقديم كل التسهيلات لهم عبر استراحة كبار الزوار والشخصيات العامة ليستقلوا عقب ذلك طائرة مصر للطيران المتجهة إلى شرم الشيخ.

كانت فعاليات مؤتمر إطلاق اتفاق منطقة التجارة الحرة بين أكبر 3 تكتلات أفريقية وهى "الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا"، قد انطلقت أمس الأحد بقاعة المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، وبدأت الاجتماعات المغلقة صباحا على مستوى كبار المسئولين والخبراء لإجراء المناقشات والمباحثات، وتحديد نتائجها وعرضها على الاجتماع الوزارى الذى يعقد اليوم الاثنين.

وأكد على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى، أن الاجتماع الوزارى سيبدأ رسميا اليوم الاثنين بحضور وزراء تجارة الـ 26 دولة أفريقية، كما ستختتم اللقاءات بالقمة الرئاسية بحضور رؤساء وقادة الدول الأعضاء بالتكتلات الثلاث الأربعاء المقبل.

وتستقبل شرم الشيخ اليوم رحلات الوفد من وزراء تجارة الدول الأفريقية، كما سيبدأ استقبال الرؤساء غدا الثلاثاء استعدادا لجلسة الرئيس عبد الفتاح السيسى معهم صباح الأربعاء 10 يونيو.

وأكد رئيس جهاز التمثيل التجارى، أنه تم الانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة باستضافة المؤتمر، مشيرا إلى أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تفقد قاعة المؤتمرات للتأكد من جاهزية مركز المؤتمرات لاستقبال هذا الحدث الإقليمى الضخم.

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