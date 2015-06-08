"الخدمات البيطرية" تستقبل 7 آلاف رأس عجل للطرح بالأسواق فى رمضان

قال الدكتور سيد جاد المولى رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى بالهيئة العامة للخدمات بوزارة الزراعة، إن محاجر الهيئة استقبلت 1500 رأس من العجول الحية قادمة من أوكرانيا عبر ميناء بورسعيد، بالإضافة إلى استعداد محاجر الهيئة لاستقبال 5500 رأس عجل من أورجواى تصل خلال أيام، للذبيح الفورى تطرح الأسواق فى رمضان، لسد الفجوة، تنطق عليها جميع الاشتراطات البيطرية الحجرية المصرية، مشيرا إلى أن الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أصدر عدد من القرارات الوزارية لسفر عدد من اللجان البيطرية لعدد من الدول التى يتم الاستيراد منها لاستيراد حيوانات حية استعدادا لشهر رمضان.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطرى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع شحنات الحيوانات المستوردة تنطبق عليها جميع الاشتراطات البيطرية والحجرية للذبيح الفورى وتخضع للإجراءات البيطرية المعتادة منها سحب عينات للتأكد من خلوها من الأمراض وصلاحيتها للاستهلاك المحلى طبقا للمواصفات المصرية المتعلقة باستيراد الماشية، مشيرا إلى أن اللجان البيطرية المصرية المشكلة من قبل "الهيئة" لاستيراد الحيوانات الحية تشرف على جميع عمليات الشحن الواردة ومتابعتها طوال مرحلة الحجر البيطرى فى بلد المنشأ، موضحا أن جميع العجول لا تتجاوز عمر 4 سنوات وخالية من الأوبئة والأمراض وفقًا لمعايير منظمة صحة الحيوان العالمية بباريس.

وأضاف "المولى"، أن استيراد الحيوانات الحية كأحد المحاور لسد العجز فى نصيب الفرد من البروتين الحيوانى، حيث تقوم إدارة الحجر البيطرى بالهيئة بالموافقة على استيراد العجول الحية للذبح الفورى أو اللحوم المجمدة من الدول التى يسمح موقفها الوبائى وتكون خالية من الأمراض الوبائية والمعدية، ومن خلال مراعاة الشروط الصحية البيطرية المنظمة طبقا لتعليمات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بباريس والمنظمات المعنية بالتجارة البينية فى مجال الثروة الحيوانية، وكذلك شروط الهيئة العامة للخدمات البيطرية من مجازر تم معاينتها من قبل اللجان الفنية البيطرية المصرية.

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- "الزراعة" تستقبل 7500 رأس عجل تطرح بالأسواق للذبيح الفورى استعدادا لرمضان