"الزراعة": إزالة 75% من تعديات البحيرات الشمالية وضبط 90 "لنش مخالف"

التعديات على البحيرات ومعالجة الصرف الصحى

أكد الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، استمرار العمل على إزالة كل التعديات على البحيرات الشمالية والنهوض بها وإعادة تأهيلها، وإزالة الحشائش حيث أسفرت آخر الحملات عن إزالة 75 % من إجمالى تعديات بحيرة المنزلة البالغة 35 ألف فدان، وبحيرة البرلس 12 ألف فدان ومريوط 10 آلاف فدان وإدكو 12 ألف فدان، عن طريق استخدام كراكات وحفارات حديثة، وضبط 90 "لنش" لرمية زرعية سمكية فى البحيرات الشمالية بالمخالفة وتحويل جميع المخالفات إلى جهات التحقيق.> وقال رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": إن هناك تنسيق كامل مع وزارات الرى والبيئة والإسكان والداخلية، والصحة والنقل والتنمية المحلية، لإزالة كل التعديات على البحيرات الشمالية، وإعادة معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى، والحد من تلوث مياه الصيد فى هذه المناطق خاصة بحيرة المنزلة، نظرا لأنها أكثر البحيرات تصب فيها مياه الصرف الصحى والصناعى، وتطهير البواغيز، ومكافحة مشكلة الصرف الزراعى والصناعى فى المسطحات المائية، فضلا عن منع الصيد الجائر، وإعلان بعض المناطق كمحميات يحظر فيها الصيد إلى حين نمو الذريعة السمكية.>خرائط التصوير الجوى

وأضاف "الحسنى"، أن خطة الهيئة العامة للثروة السمكية، هى زيادة إنتاج مصر من الأسماك إلى 2 مليون و100طن سنويا ما يعادل زيادة فى الإنتاج لـ 25 %، من جميع أنواع الأسماك للمحافظة على متوسط نصيب الفرد من الأسماك، وتنمية المصادر الطبيعية والنهوض بالاستزراع السمكى البحرى، وتجريم الحرف المخالفة ومنع صيد الذريعة والصيد فى المياه الضحلة وأمام بواغيز البحيرات الشمالية، للحفاظ على المرابى الطبيعية لصغار الأسماك والمخزون السمكى، مشير الىإنه تم الانتهاء من خرائط التصوير الجوى للبحيرات الشمالية، لتحديد المساحات الحقيقة للتعديات عليها خلال الأعوام الماضية، وافتتاح مزراع سمكية جديدة.

>

موضوعات متعلقة :

- الزراعة: الدفع بـ 7سيارات مواد غذائية بالفيوم لضبط الأسعار قبل شهر رمضان