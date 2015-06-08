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طلاب الثانوية العامة "نظام قديم" يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى

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طلاب الثانوية العامة "نظام قديم" يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى طلاب الثانوية العامة "نظام قديم" يؤدون اليوم امتحان اللغة الأجنبية الأولى
يؤدى اليوم الاثنين طلاب الثانوية العامة ضمن النظام القديم بالمرحلة الثانية، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

وقال محمد سعد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى ورئيس عام امتحانات الثانوية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى وصل إلى قرابة الـ"1715 طالبا وطالبة" موزعين على ما يقرب من 235 لجنة امتحانات.

وأوضح رئيس عام الامتحانات الثانوية العامة، أنه تم تشديد إجراءات والتعليمات على رؤساء لجان الثانوية والملاحظين للتصدى لأى محاولات غش إلكترونى أو نشر أوراق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا أنه لا تهاون فى هذا الشأن لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

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