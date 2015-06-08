اليوم.. نقل تابوت "نب" ابن الأسرة الـ17 من المخزن المتحفى إلى متحف الأقصر

أكدت سناء أحمد مديرة متاحف مصر العليا أن متحف الأقصر يشهد، اليوم الاثنين، حدث تاريخى حيث ستعقد مراسم نقل تابوت "نب" أحد أبناء الأسرة السابعة عشر من المخزن المتحفى بالقرنة غرب المحافظة إلى متحف الأقصر بالبر الشرقى، وذلك بحضور محافظ الأقصر ومصطفى وزيرى مير منطقة آثار مصر العليا.

وأضاف سناء أحمد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه عقب انتهاء المراسم لنقل التابوت سيتم ولأول مرة بالمتحف عرض فيلم ألمانى أإتاج شركة ألمانية، فى الحادية عشر صباحاً، وهو تحت عنوان "التسامح الدينى فى مصر من عصر الفراعنة حتى اليوم"، الذى عرض خلال الفترة الماضية داخل متحف برلين على هامش افتتاح أحد المتاحف هناك، ومن المقرر أن يقوم بعمل ترجمة لبعض مقاطع الفيلم أحمد النوبى مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات بالأقصر.

ومن جانبه أكد مصطفى وزيرى مدير منطقة آثار مصر العليا، إن تابوت "نب" المقرر نقله اليوم من الغرب للشرق بالأقصر، يرجع لأحد الأشخاص من الأسرة الـ17، واكتشفته البعثة الإسبانية التى تعمل بمنطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربى أمام مقبرة رقم 11، وذلك فى العام الماضى.

- غدا..نقل تابوت "نب" ابن الأسرة الـ 17 من المخزن المتحفى إلى متحف الأقصر