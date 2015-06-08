فى معركة الامتحانات.. الغش مضر بالصحة تجنب أضراره

الغش وسيلة غير شريفة يفكر فى استخدامها بعض الطلبة اللذين يعانون إما من انعدام ثقة في قدرتهم على الحفظ والمذاكرة، أو الشعور بانعدام الثقة بالنفس والقدرة على الحل السليم، أو أولئك اللذين أهملوا دراستهم طوال العام.

وهنا تحذر الدكتورة رغدة أحمد أخصائية الأمراض النفسية من الانسياق وراء هذه الفكرة، بأن الغش يعزز من فرص نجاحك، لأن الغش نتائجه تجارب خائبة على الدوام، وهو ما يجعله سببا فى فشل الكثيرين، كما حذرت من الاعتماد عليه كوسيلة للنجاح والتفوق.

وأوضحت رغدة أن الغش يهز ثقة الطالب فى نفسه، ويشعره بقصوره، وضعفه، وضعف جوانبه الإدراكية والذهنية، لذا لديه شك دائم فى قدرته على النجاح والحل بنفسه دون مساعدات.

واعتياد الغش كارثة، كما تؤكد الاخصائية النفسية، موضحة أن الغش سبب في فشل مستمر في حياة الإنسان، يطول كل جوانب حياته ويجعله يعتاد العيش مقيدا بمن حوله، غير قادر على الاستقلال والاعتماد على نفسه، وشاعر على الدوام بقلة الحيلة، وضعف الشخصية، وهو ما يخلف اضطرابات نفسية وشخصية كثيرة تؤثر على حياة الطالب ومستقبله.

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