بالصور: أمل بوشوشة تقف أمام كاميرا المخرج حاتم علي في "نادي الشرق"

أعربت النجمة أمل بوشوشة عن ارتياحها وسعادتها للمشاركة في بطولة مسلسل "العراب نادي الشرق" مع المخرج حاتم علي والكاتب رافي وهبي، والذي تتواصل عمليات تصويره بين لبنان وأبو ظبي للعرض في شهر رمضان.

وقالت بوشوشة في تصريحات خاصة إنها وجدت في "العراب نادي الشرق" ما يبعث السعادة، مشيدة بالإخراج الذي وصفته بعالي المستوى عندما يكون حاتم علي هو المخرج.

وقالت:" كل شيء مريح وجميل في العراب، وبخاصة النص الجيد، والنجوم الكثر الذين يتشاركون أدوار البطولة والأدوار الأخرى".

واعتبرت النص قوي جداً معربة عن ثقتها بأن الجمهور سيحب العمل وقت العرض.

والمعروف أن السيناريو وضعه السيناريست رافي وهبي مأخوذا عن فيلم العالمي العراب، وليس كما يقال إنه مأخوذ عن الرواية الشهيرة.

وعن شخصيتها في المسلسل قالت بوشوشة إنها تلعب دور الابنة الكبرى لأبي عليا العراب.

وتحدثت عن الشخصية فقالت: "العائلة ككل موزعة بين مجموعة أولاد سيكتشف لاحقاً أن لكل واحد منهم همومه الخاصة وأحلامه المختلفة ومصالحه الشخصية، ويسعى لتحقيق ما يريده على حساب الآخرين".

وتابعت حديثها عن شخصيتها: "شخصيتي بالتحديد تكون لفتاة حادة الطباع وقاسية جداً، ويتبين لاحقاً أن هذا كله نتيجة للتربية والبيئة التي نشأت فيها".

وعبرت بوشوشة عن إعجابها بتوزيع الأدوار مشيرة إلى أنها رأت كل فنان يأخذ مكانه، لافتة إلى أنها بالشخصية التي تلعبها، أخذت مكانها الصحيح في العمل والقصة.

كما وعبرت عن ارتياحها لكون الشخصية جديدة عليها وقالت: "أن تكون الشخصية جديدة عليّ فهذا عامل مساعد على التنويع، ويشكل لي فرصة كبيرة للظهور لدى الجمهور بشكل مختلف عما عرفني به في السابق".

ويبدأ مسلسل "العراب" من البداية التي جاءت عليها فيلم العراب العالمي الشهير، لكنه سرعان ما يأخذ منحى خاصاً به في لحظة معينة، فيفصّل بنفسه واقعاً جديداً منفصلاً عن واقع الرواية الشهيرة التي أصبحت فيلما، وينتقل ليغزل واقعاً جديداً في بلد عربي هو سوريا، طارحاً فترة زمنية معينة هي أواسط العقد الماضي.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما السورية العربية وفي مقدمتهم جمال سليمان، وباسم ياخور، وباسل خياط، ومجموعة كبيرة من أفضل النجوم.

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