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اليوم..استكمال محاكمة 21 من"الوايت نايتس"لمحاولة اغتيالهم رئيس الزمالك

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اليوم..استكمال محاكمة 21 من"الوايت نايتس"لمحاولة اغتيالهم رئيس الزمالك اليوم..استكمال محاكمة 21 من"الوايت نايتس"لمحاولة اغتيالهم رئيس الزمالك
تستكمل اليوم الاثنين، محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى، برئاسة المستشار معتز خفاجى، جلسات محاكمة 21 متهمًا من أعضاء رابطة الوايت نايتس.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين، تهم الشروع فى قتل رئيس نادى الزمالك وحيازة أسلحة نارية، وإحداث تلفيات بمقر نادى الزمالك، وذلك على خلفية تجمع مجموعة من أعضاء رابطة مشجعى نادى الزمالك "وايت نايتس" على أحد المقاهى، وخططوا للاعتداء على رئيس الزمالك، أثناء خروجه ليلاً من النادى وبعد رصد تحركاته ومواعيد خروجه استقلوا 3 سيارات "ملاكى" ودراجتين بخاريتين، وأطلق أحدهم رصاصة من سلاح نارى "فرد خرطوش" تجاهه.

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