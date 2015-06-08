انتبه.. إهمال علاج الخصية المعلقة لطفلك يصيبه بسرطان الخصية والعقم

يولد بعض الأطفال ولديهم بعض المشاكل فى الجهاز التناسلى والخصية، وفى حالة إهمال علاجها قد يتسبب ذلك فى الإصابة بأمراض خطيرة منها سرطان الخصية أو ضعف الخصوبة .

وفى هذا السياق يقول الدكتور رفيق شوقى عطا لله، استشارى طب الأطفال إنه فى بعض الأحيان يولد الطفل دون وجود الخصية فى كيس الصفن، وتكون معلقة داخل تجويف البطن، فى حالة إهمال علاجها ومرور سنة من عمر الطفل، قد يتسبب فى إصابته بسرطان الخصية وضعف الخصوبة أو تدميرها، مما يعيق الإنجاب فى الكبر ويسبب العقم.

لذا يوصى د.رفيق شوقى عطا لله الأمهات بضرورة التركيز مع الطفل، وإذا لاحظت عدم وجود إحدى الخصيتين فى كيس الصفن فمن الضرورى الذهاب للطبيب وإجراء التحاليل والفحوصات للتأكد من وجودها داخل البطن وإجراء تدخل جراحى لعلاجها.

ويشير إلى أنه لابد من اكتشاف الخصية المعلقة فى السنة الأولى للطفل، فإذا تعدى هذا السن وما زالت معلقة، فلابد من إجراء تدخل جراحى لتثبيت الخصية فى مكانها الطبيعى، وهو كيس الصفن، لتجنب إصابته ببعض الأمراض التى تؤثر عليه.