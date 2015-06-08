أخبار عاجلة

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إسرائيل تقرر إعادة فتح معابر غزة اليوم

Google+ Print
إسرائيل تقرر إعادة فتح معابر غزة اليوم إسرائيل تقرر إعادة فتح معابر غزة اليوم
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى مساء الأحد إعادة فتح معبرى كرم أبو سالم التجارى جنوب شرق قطاع غزة وبيت حانون "إيرز" المخصص لعبور الأفراد شمال القطاع اليوم الاثنين.

وقال مصدر فى الإرتباط الفلسطينى إن الجانب الاسرائيلى ابلغنا باعادة فتح معبرى كرم ابو سالم وبيت حانون "ايريز" يوم غد الاثنين.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون قرر اغلاق معابر غزة اليوم الأحد فى اعقاب اطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل خلال الأيام الأخيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلى مساء أمس السبت عن سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة قرب مدينة عسقلان الساحلية شمالى القطاع دون وقوع إصابات أو أضرار.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365