إسرائيل تقرر إعادة فتح معابر غزة اليوم

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى مساء الأحد إعادة فتح معبرى كرم أبو سالم التجارى جنوب شرق قطاع غزة وبيت حانون "إيرز" المخصص لعبور الأفراد شمال القطاع اليوم الاثنين.

وقال مصدر فى الإرتباط الفلسطينى إن الجانب الاسرائيلى ابلغنا باعادة فتح معبرى كرم ابو سالم وبيت حانون "ايريز" يوم غد الاثنين.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلى موشيه يعالون قرر اغلاق معابر غزة اليوم الأحد فى اعقاب اطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل خلال الأيام الأخيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلى مساء أمس السبت عن سقوط صاروخ أطلق من قطاع غزة قرب مدينة عسقلان الساحلية شمالى القطاع دون وقوع إصابات أو أضرار.

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