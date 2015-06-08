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الرئيس الجزائرى يجرى مباحثات مع رئيس غينيا الإستوائية

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الرئيس الجزائرى يجرى مباحثات مع رئيس غينيا الإستوائية الرئيس الجزائرى يجرى مباحثات مع رئيس غينيا الإستوائية
أكد رئيس غينيا الاستوائية أوبيانج نجيما مباسوجو أمس الأحد، أن غينيا الاستوائية والجزائر تربطهما علاقات ممتازة وسيتم تعزيزها بصورة أكبر فى كافة المجالات، جاء ذلك فى تصريح أدلى به عقب لقائه مع الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة مساء أمس الأحد.

وأضاف رئيس غينيا الاستوائية قائلا إن بلاده تولى اهتماما خاصة لمجال الغاز وتسعى لتعزيز التعاون مع الجزائر فى هذا المجال نظرا لتجربتها الطويلة فى مجال استغلاله .

ووصف مباسوجو محادثاته مع مختلف المسؤولين الجزائريين الذين التقى بهم بأنها مثمرة مشيرا إلى أنه تطرق إلى إمكانية التوقيع على اتفاق إطار لفتح آفاق للتعاون والشراكة فى مختلف المجالات بين البلدين،
>واستطرد قائلا إنه تم توجيه دعوة لرجال الأعمال الجزائريين من اجل الاستثمار فى غينيا الاستوائية حيث أن مناخ الأعمال جد مناسب لهذا النوع من المشاريع والمبادلات .
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