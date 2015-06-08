الرئيس العراقى يؤكد ضرورة بناء جيش اتحادى قوى ومهنى

أكد الرئيس العراقى فؤاد معصوم ضرورة توحيد كافة الطاقات والجهود الوطنية العراقية للسير قدما نحو بناء جيش اتحادى عراقى قوى و مهنى، وقال "إنه ليس أمام العراق سوى امتلاك جيش يعتمد العلوم والنظم العسكرية المتطورة ومؤسس وفق المبادئ الوطنية وفى مقدمتها الدفاع عن الشعب العراقى بكافة مكوناته دون استثناء وعن نظامه الديمقراطى الاتحادى".

ودعا معصوم خلال لقائه مساء الأحد فى قصر السلام ببغداد مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون العراق بيرت ماكجورك والوفد المرافق له التحالف الدولى المناهض لتنظيم "داعش" إلى مضاعفة جهوده فى تدريب وتسليح الجيش العراقى، مطالبا بضرورة اتخاذ أطراف العملية السياسية خطوات عملية عاجلة باتجاه المصالحة الوطنية، فضلا عن إصدار التشريعات التى تصب فى إنجاز هذا الهدف .

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