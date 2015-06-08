الأمم المتحدة تستضيف جولة جديدة من المحادثات الليبية فى المغرب

تعتزم الأمم المتحدة استضافة جولة جديدة من المحادثات بين الأطراف الليبية المتصارعة فى المغرب اليوم الاثنين فى محاولة لإنهاء صراع يهدد بتقسيم ليبيا.

واضطرت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا للعمل من شرق البلاد منذ سيطرة تحالف مسلح يعرف باسم فجر ليبيا على العاصمة طرابلس وتشكيله حكومة موازية العام الماضى.

ويقول مسئولون غربيون إن محادثات الأمم المتحدة هى الأمل الوحيد لتشكيل حكومة وحدة ووقف القتال بين الجماعات المتحالفة مع كل من الحكومتين.

ولم تسفر جولات سابقة من المحادثات عن تقدم يذكر مع نشوب جدال على مدى أشهر بين الحكومتين والبرلمانيين بشأن اتفاق لتشكيل حكومة وحدة ولكن الأمم المتحدة قالت إن هذه الجولة ستكون حاسمة.