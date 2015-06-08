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الدفاع يستكمل اليوم مرافعاته فى قضية "خلية الظواهرى"

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الدفاع يستكمل اليوم مرافعاته فى قضية "خلية الظواهرى" الدفاع يستكمل اليوم مرافعاته فى قضية "خلية الظواهرى"
تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة اليوم الاثنين، نظر محاكمة 68 متهمًا، منهم 54 حاضرًا، و14 غيابيًا، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم "القاعدة"، فى القضية المعروفة إعلاميًا "بخلية الظواهرى" الاستماع إلى مرافعات الدفاع بالقضية.

وفى مستهل الجلسة الماضية قدمت النيابة العامة للمحكمة كتابًا من سجن شديد الحراسة، بشأن وفاة المتهم بالقضية محمد عبد المجيد المغربى، والذى احتجز بمستشفى المنيل الجامعى لإصابته بسرطان المعدة، وجاء به أنه توفى إثر هبوط حاد بالدورة الدموية بالمستشفى.

عقدت الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة الجنايات، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان، وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة فى طرة.

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مصر 365

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