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للحوامل.. 5 نصائح للتغذية السليمة فى الشهر الثالث للحمل

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للحوامل.. 5 نصائح للتغذية السليمة فى الشهر الثالث للحمل للحوامل.. 5 نصائح للتغذية السليمة فى الشهر الثالث للحمل

>أرسلت قارئة تقول إنها حامل فى الشهر الثالث وتريد أن تتعرف على الأغذية التى يجب الاهتمام بتناولها أثناء تلك الفترة؟.

يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، إلى أن فترة الحمل تعد من أصعب الفترات التى تمر بها السيدات، و خاصة إذا كانت أول مرة تمر بها، ولذلك فالاهتمام بنوعية الغذاء تعد من أهم الأشياء التي تتوجب الاهتمام بها وذلك للحفاظ على صحتها صحة جنينها.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة، أهم الأغذية التى ينصح بتناولها السيدات أثناء الشهر الثالث من الحمل، و منها :

1- الإكثار من تناول الخضروات و الفواكه أثناء هذا الشهر ، خاصة التى تحتوى على العديد من العناصر الهامة لجسم المرأة كالفيتامينات والمعادن والألياف كالجرجير والبرتقال والكمثرى والخس والخيار.
>2- الإكثار من تناول الحليب ومشتقاته وذلك لأن جسمك يحتاج إلى الكالسيوم فى هذه الفترة ، لبناء خلايا الجنين و الحفاظ على جسمك.
>3- الإكثار من تناول المياه و ذلك لتجنب الاصابة بإمساك.
>4- الاهتمام بتناول العصائر الطبيعية و تجنب العصائر المحفوظة .
>5- الاهتمام بتناول البروتين في نظامك الغذائي .

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مصر 365