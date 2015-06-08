أخبار عاجلة

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

علشان تحمى طفلك اعرفى أعراض إصابته بالجفاف وطرق العلاج

Google+ Print
علشان تحمى طفلك اعرفى أعراض إصابته بالجفاف وطرق العلاج علشان تحمى طفلك اعرفى أعراض إصابته بالجفاف وطرق العلاج
الجفاف من أهم وأخطر الحالات المرضية التى تصيب الأطفال، ومن المعروف أن الجفاف عرض لمرض، وليس مرضا بحد ذاته وغالبا ما يتعرض الأطفال للجفاف نتيجة إصابتهم بالنزلات المعوية، والتى تصاحبها حالات من القىء والإسهال..الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب الأطفال، يوضح أشهر العلامات التى تشير إلى تعرض الطفل لحالة من الجفاف وأيضا طرق العلاج:

علامات إصابة الأطفال بالجفاف:


>1- شعور الطفل بالوهن والضعف وقلة الحركة على غير المعتاد.
>2- جفاف البشرة وتشقق الشفاه.
>3- شعور دائم لدى الطفل بالعطش والرغبة فى تناول المياه.
>4- شحوب شديد بالبشرة.
>5- فى الأطفال الرضع قد نلاحظ تقعر فتحة اليافوخ بالمخ لديهم.

طرق علاج جفاف الأطفال:


>1- تناول الطفل محلول معالجة الجفاف (والذى تحدد جرعته بواسطة الطبيب المعالج تبعا لوزن الطفل وعمره) بعد كل نوبة قىء أو تبرز.
>2- الحرص على تناول جرعات علاج العدوى المسببة للنزلة المعوية.
>3- تقديم أنواع معينة من الطعام للطفل، أهمها البطاطس المهروسة والجزر وعصير التفاح الطازج، وماء الأرز.
>4- تجنب الأطعمة التى تزيد من أعراض الإسهال كالملوخية والكوسة.
>5- الشاى والمشروبات الغازية لا تعالج نوبات الإسهال فتجنب تقديمهم للطفل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365