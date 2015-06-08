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6 نصائح غذائية لمرضى سرطان القولون.. أهمها تناول الكركم وتجنب البطاطس

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6 نصائح غذائية لمرضى سرطان القولون.. أهمها تناول الكركم وتجنب البطاطس 6 نصائح غذائية لمرضى سرطان القولون.. أهمها تناول الكركم وتجنب البطاطس
سرطان القولون من الأورام الخطيرة للغاية، وتساهم بعض العادات الخاطئة فى رفع فرص الإصابة به مثل التدخين وتناول الخمور والمعاناة من السمنة ومرض السكر، وعدم ممارسة الرياضة، وتناول الأطعمة الغنية بالدهون.

ونقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز النصائح الغذائية المهمة لمرضى سرطان القولون، وذلك حسبما نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:
>1.تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمى المنخفض، أى التى لا ترفع مستويات سكر الدم بشكل سريع، مثل الخضراوات والفواكه والبروتينات يساهم فى الحد من سرطان القولون، بينما يساهم الإفراط فى تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمى المرتفع مثل الكربوهيدرات المكررة التى يصنع منها الخبز الأبيض، والبطاطس فى زيادة حدة سرطان القولون.

2.الامتناع تماماً عن تناول الخمور والمشروبات الكحولية نظراً لدور ذلك فى الحد من تطور سرطان القولون.
>3.الإكثار من تناول الكركم نظراً لأنه يحتوى على مادة الكركمين، والتى تثبط الميكروب الحلزونى، والمعروف بدوره فى زيادة مضاعفات سرطان القولون.
>4.الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضراوات والفواكه والحبوب والبروتينات نظراً لأنه تحد من تطور سرطان القولون.
>5.تجنب الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات، خاصة اللحوم لأنها تستهلك قدراً كبيراً من الإنزيمات فى هضمها، وهو يحد من دورها فى مكافحة السرطان.
>6.تناول الكرنب والبروكلى والقرنبيط يحد بشكل ملحوظ من المواد المسرطنة، نظراً لاحتوائها على مركبات الإندول، ويساهم ذلك فى الحد من تطور سرطان القولون.

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مصر 365