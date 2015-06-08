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للحامل مريضة أنيميا البحر المتوسط.. إزاى تحمى نفسك وجنينك من المضاعفات؟

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للحامل مريضة أنيميا البحر المتوسط.. إزاى تحمى نفسك وجنينك من المضاعفات؟ للحامل مريضة أنيميا البحر المتوسط.. إزاى تحمى نفسك وجنينك من المضاعفات؟
أنيميا البحر المتوسط من الأمراض التى يعانى منها الكثيرون، وتكون نتيجة للعامل الوراثى، وفى حالة إصابة الحامل بها قد يؤثر ذلك على صحتها وصحة الجنين إذا لم تنتبه الاتباع لبعض الاحتياطات حتى لا تكون عرضة لبعض المضاعفات.

وحول هذا يقول الدكتور جورج يواقيم، استشارى أمراض النساء والتوليد، إنه قد تعانى بعض السيدات من مرض أنيميا البحر المتوسط، أثناء الحمل مما يتسبب فى حدوث بعض المضاعفات التى تؤثر عليها وعلى صحة الجنين، ومن الممكن أن تسبب تأخر فى نمو الجنين وصعوبة فى الرضاعة.

ويتابع أن أعراض أنيميا البحر المتوسط تظهر على الطفل ابتدءا من 3 إلى 6 شهور من ولادته، وتتمثل الأعراض فى إسهال مستمر للطفل وصعوبة فى الرضاعة والقىء باستمرار وإصفرار فى لون الجلد وعدم النوم بانتظام.

يوصى استشارى أمراض النساء والتوليد المرأة أثناء الحمل المصابة بأنيميا البحر المتوسط بمتابعة دورية ودقيقة مع الطبيب المختص، بإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وتناول فيتامين الفوليك أسيد لإنتاج كرات الدم الحمراء، لإزالة نسبة الحديد من الدم.

ويستكمل حديثة قائلا: "لابد على المرأة الحامل المصابة بأنيميا البحر المتوسط أن تتجنب الزواج من شخص يعانى من نفس المرض، إلا بعد استشارة الطبيب المختص، ومعرفة مدى تأثيره على صحة الجنين.

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مصر 365