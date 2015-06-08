لجنة التحقيق بواقعة طفلة مستشفى القرنة بالأقصر تثبت أخطاء العملية الجراحية

أنهت اللجنة الثلاثة الطبية التى عقدتها إدارة مستشفى القرنة المركزى غرب محافظة الأقصر، أعمالها فى واقعة الخطأ الطبى مع طفلة عقب بلاغ من والدها، وأثبتت اللجنة ارتكاب أخطاء طبية فى حق طفلة أثناء إجراء عملية جراحية لها.

من جانبه أكد الدكتور أحمد حسين رئيس اللجنة الثلاثة، أنه بتوقيع الكشف الطبى على الطفلة "إسراء إبراهيم طايع"، تبين وجود جرح أعلى عظمة العانة من الجانب الأيسر وبطول 5 سم نتيجة لعمل عملية (رتق فتق إربى أيسر)، وتحيط به غرز جراحية ويخرج من بينها كمية متوسطة من (الماء المدمم) وقد أتلفت الغيار بالكامل، كما يخرج من جانب الجرح درنقة موصولة بكيس (جمع البول) يحتوى على نفس السائل المدمم، مع وجود قسطرة بولية تبين أنها تخرج من فتحة المهبل وليس من قناة مجرى البول التى أزالتها لجنة طبية بعد اكتشاف الخطأ بساعات من إجراء العملية لاحتمالية حدوث إصابة فى القناة المهبلية.

وكشفت اللجنة عن عدم الإصلاح الجيد للمثانة التى استأصل الطبيب "محمد.أ.أ" جزء منها، حيث تبين وجود رشح كميات من البول داخل البطن من الجرح، وتبرز الطفلة اليوم لأول مرة منذ إجراء العملية وكان برازها يحتوى على دماء، مما يوجد احتمالية إصابة فى القولون، لافتةً إلى عدم إصابة الغشاء البكارى للطفلة جراء تركيب القسطرة فى مكان خاطئ.

وقررت مديرية الصحة بالأقصر، عقب قرار اللجنة، تحويل الطبيب للنيابة العامة بواقع المحضر رقم "2145" جنح مركز القرنة، وتصعيد الإجراءات الإدارية التى قامت بها إدارة المستشفى لمعاقبة الطبيب.

كان اللواء "حسام المناوى" مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، قد تلقى اخطارًا يفيد بتقدم المدعو "إبراهيم.أ" ببلاغ ضد "م.أ.أ" طبيب بمستشفى القرنة المركزى غرب الأقصر، يتهمه بأنه المسئول عن إصابة ابنته ذات الأربع سنوات بنزيف داخلى أثناء إجرائه عملية فتق سرى، حيث استأصل جزء من المثانة.

وأوضح والد الطفلة أن العملية استغرقت 4 ساعات، وأصيبت الطفلة بعدها بنزيف داخلى حاد، وكان الطبيب قد غادر المستشفى، فتوجه بالطفلة إلى عيادة خاصة خارجية، وأكد المسئول أن الطبيب الذى أجرى العملية أخطأ فى تركيب القسطرة واستأصل جزء من المثانة، وعاد الأب مرة أخرى إلى المستشفى وقابل الطبيب ونشبت بينهما مشادات كلامية، وطالبه خلالها بسرعة نقل ابنته إلى مستشفى الأقصر الدولى لمعالجة الإصابة، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.