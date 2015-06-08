"صيد الأسماك وأسراره"مناقشة مفتوحة بمكتبة الإسكندرية الثلاثاء القادم

تنظم وحدة العلوم الطبيعية والتطبيقية بمكتبة الإسكندرية مناقشة مفتوحة حول موضوع هواية صيد الأسماك وأسرارها، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساء يوم الثلاثاء الموافق 9 يونيو 2015.>يدير المناقشة الريس سامح مصطفى؛ شيخ الصيادين بالأنفوشى، وأحمد عمارة، طبيب أسنان ومن هواة صيد الأسماك.

وسوف يتحدث كلاهما عن تجربتهما فى صيد الأسماك وحكايات شيقة عن أسرار هذه الهواية وتقنياتها.

ويتم تنظيم هذه الفعالية فى سياق اختيار "صيد الأسماك" موضوعًا لشهر يونيو بوحدة العلوم الطبيعية والتطبيقية، ضمن سلسلة فعاليات "موضوع الشهر"، حيث يتم اختيار موضوع مختلف كل شهر لتنمية وعى جمهور مكتبة الإسكندرية فى مختلف المجالات العلمية، وتحقيقًا لأقصى استفادة من موارد المكتبة فى تلك المجالات الشيقة، مع تنظيم فعاليات مختلفة مثل المحاضرات وورش العمل وعروض الأفلام حول الموضوع الذى تم اختياره.

ويصاحب المناقشة عرض لأهم الكتب المتاحة بالمكتبة فى المستوى الأول السفلى B1 طوال الشهر وعرض لصور ذات صلة بالموضوع.