عرض فيلم ألمانى اليوم عن "التسامح الدينى" بمصر داخل متحف الأقصر

أكدت سناء أحمد مديرة متاحف مصر العليا، أن متحف الأقصر يشهد، اليوم الاثنين، حدثا تاريخيا فى عالم التاريخ الفرعونى القديم، حيث ستعقد مراسم نقل تابوت "نب" من المخزن المتحفى بالقرنة غرب المحافظة إلى متحف الأقصر بالبر الشرقى، وذلك بحضور محافظ الأقصر ومصطفى وزيرى مدير منطقة آثار مصر العليا.

وأضافت "سناء أحمد"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه عقب انتهاء المراسم لنقل التابوت سيتم ولأول مرة بالمتحف عرض فيلم ألمانى إنتاج شركة ألمانية، فى الحادية عشرة صباحاً، بعنوان "التسامح الدينى فى مصر من عصر الفراعنة حتى اليوم"، والذى عرض خلال الفترة الماضية داخل متحف برلين على هامش افتتاح أحد المتاحف هناك، ومن المقرر أن يقوم بعمل ترجمة لبعض مقاطع الفيلم أحمد النوبى مدير عام الهيئة العامة للاستعلامات بالأقصر.

من جانبه أكد مصطفى وزيرى مدير منطقة آثار مصر العليا، أن تابوت "نب"- المقرر نقله من الغرب للشرق بالأقصر- يرجع لأحد الأشخاص من الأسرة الـ17، واكتشفته البعثة الإسبانية التى تعمل بمنطقة ذراع أبو النجا بالبر الغربى أمام مقبرة رقم 11، وذلك فى العام الماضى.

وأضاف وزيرى، فى تصريحات صحفية، أن البعثة عثرت على بقايا مومياء داخل التابوت الذى ما زال محتفظا بألوانه الزاهية الجذابة، مشيراً إلى أن التابوت تم إيداعه بالمخزن المتحفى منذ اكتشافه العام الماضى حتى تقرر نقله إلى متحف الأقصر.