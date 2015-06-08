القبض على عاطل صادر ضده أحكام بالإعدام فى عدد من قضايا القتل العمد بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز شربين من إلقاء القبض على عاطل صادر ضده أحكام بالإعدام فى عدد من قضايا القتل العمد.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بوصول

>معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شربين مفادها، أن المدعو "رضا م ع ا" 36 سنة عاطل ومقيم بقرية "ديمشلت" دائرة مركز دكرنس، والمحكوم عليه فى القضية رقم 6196/2013 جنايات دكرنس، والمقيدة برقم 1791/2013 قتل عمد والمحكوم عليه بجلسة 15/9/2014 إعدام، والقضية رقم 5284/2014 جنايات دكرنس والمقيدة برقم 1786/2014 (قتل عمد) والمحكوم عليه بجلسة 17/5/2015 إعدام، والقضية رقم 1904/2014 جنح دكرنس حصر رقم 30/2014 (تبديد) والمحكوم عليه فيها حبس سنة، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1344/2014 جنايات محله دمنه شروع فى قتل وحيازة أسلحة نارية وذخائر، والقضية رقم 2842/2015 جنايات مركز دكرنس قتل عمد القضية رقم 3792/2015 جنايات مركز دكرنس قتل عمد، سوف يحضر لمكتب الشهر العقار بمدينة شربين اليوم لعمل بعض التوكيلات.

وعلى الفور قام الرائد احمد حسين رئيس مباحث المركز بإعداد مأمورية من ضباط وقوات وحدة مباحث مركز شربين وتمكن من ضبطه، وبحوزته سلاح نارى طبنجة حلوان عيار 9 مم مدون عليها أرقام 1022828 وبها خزينة بداخلها " 7 " طلقات من ذات العيار، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع مدعياً بأن له العديد من الخصومات، وأن السلاح المضبوط هو المستخدم فى واقعة المحضر رقم 1344/2014 جنايات محله دمنة.

وبالاستعلام عن السلاح المضبوط تبين أنه مبلغ بسرقته بتاريخ 3/3/2011م فى المحضر رقم 24/2011 جنح قسم ثان العامرية خلال أحداث " ثورة يناير"، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.