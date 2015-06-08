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16 يونيو أولى جلسات محاكمة سائق الجامعة الألمانية بتهمة القتل الخطأ

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16 يونيو أولى جلسات محاكمة سائق الجامعة الألمانية بتهمة القتل الخطأ 16 يونيو أولى جلسات محاكمة سائق الجامعة الألمانية بتهمة القتل الخطأ
حددت نيابة القاهرة الجديدة جلسة 16 يونيو الحالى، لنظر أولى جلسات محاكمة سائق الجامعة الألمانية أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة.

كان المستشار شريف عبد المنعم مدير نيابة القاهرة الجديدة، قد أحال سائق الجامعة الألمانية "ممدوح محمد" للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ، بعدما تسبب فى وفاة الطالبة يارا طارق.

وكشفت تحقيقات النيابة التى باشرها المستشار شريف عبد المنعم، أن المجنى عليها الطالبة يارا طارق أثناء مغادرتها الجامعة الألمانية، وأثناء وقوفها بجانب أحد أتوبيسات الجامعة، فوجئت بسائق أتوبيس ثان يسير بسرعة تجاهها، مما أدى إلى دهسها بين الأتوبيسين وسقطت تحت عجلاته، وإصابتها بكسر فى الجمجمة أدت إلى وفاتها فى الحال، وتبين من التحقيقات أن والد الطالبة ووالدتها خارج البلاد.

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مصر 365