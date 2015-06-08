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ضبط 2 من الإخوان بالدقهلية بحوزتهما منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة

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ضبط 2 من الإخوان بالدقهلية بحوزتهما منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة ضبط 2 من الإخوان بالدقهلية بحوزتهما منشورات تحريضية ضد مؤسسات الدولة
تمكن ضباط مباحث مركز دكرنس بالدقهلية من ضبط عضوين من عناصر وقيادات جماعة الإخوان، وبحوزتهما منشورات منددة بمؤسسات الدولة والنظام الحالى وشعارات رابعة.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بتمكن ضباط مباحث مركز دكرنس من ضبط "مجدى الباز عبد المنعم الهنداوى 56 سنة مهندس زراعى" ومقيم قرية ديمشلت دائرة مركز دكرنس، وبحوزته عدد 24 منشور مدون به عبارات منددة بمؤسسات الدولة والنظام الحالى، شعارات رابعة، وصورة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و" محمود راضى أحمد رمزى 26 سنة طبيب بشري" ومقيم ذات القرية، وبحوزته جهاز لاب توب، وهاتف محمول يحويان بيانات وصور خاصة بجماعة الإخوان الإرهابية، وبمواجهتهما اعترفا بانتمائهما لجماعة الإخوان، وحيازتهما للمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11109 /2015 جنح مركز دكرنس.

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مصر 365