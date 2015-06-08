مصادر: تحسن الحالة الصحية لـ"الحوينى" وغموض حول موعد رجوعه من قطر

أكدت مصادر مقربة من الشيخ أبو إسحاق الحوينى، الداعية الإسلامية، أن حالته الصحية تحسنت أثناء تواجده فى مستشفى "حمد" بقطر.

وقالت المصادر إن الأطباء لازالوا يضعوا الشيخ الحوينى فى العناية المركزة، ولم يحددوا حتى الآن خروجه من المستشفى، ومن ثم عودته إلى القاهرة بعد انتهاء رحلته العلاجية بقطر.

وأوضحت المصادر أن الشيخ الحوينى يعانى من أمراض فى الكلى، لافتة إلى أن أحد أبنائه يرافقه أثناء تواجده فى قطر.

وكان الشيخ الحوينى قد توجه الشهر الماضى نحو دولة قطر من أجل العلاج من الأمراض التى يعانى منها.

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