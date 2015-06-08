اليوم.. "السياحة" تعقد اجتماعا مع وزارة الحج السعودية لحل أزمة عمرة رمضان

أكد باسل السيسى رئيس لجنة السياحة الدينية، بغرفة شركات السياحة، أن اللجنة المشكلة من وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة المتواجدة بالأراضى السعودية حاليا، ستعقد اجتماعا مع مسئول وزارة الحج السعودى اليوم الاثنين، لحل أزمة توقف إصدار تأشيرات عمرتى شعبان ورمضان، على خلفية إيقاف السلطات السعودية لـ 6 وكلاء سعوديين يتعاملون مع الشركات المصرية.

ومن جانبها طالبت غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور خالد المناوى، فى خطاب مرسل لجميع الشركات السياحية المتضررة من إيقاف الوكلاء السعوديين المتعاقدين معهم، ولم يتمكنوا من نقل عقودهم على وكلاء آخرون، بتقديم بخطاب رسمى يتضمن اسم الشركة ورقم ترخيصها واسم وكيلها و"الكوتة" المخصصة للشركة، حتى تتمكن الغرفة من التفاوض مع الجانب السعودى بناء على أعداد حقيقية وفعلية.

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