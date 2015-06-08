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إخوانى منشق: قدرة الجماعة التنظيمية ضعفت وستفشل فى الحشد اليوم

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إخوانى منشق: قدرة الجماعة التنظيمية ضعفت وستفشل فى الحشد اليوم إخوانى منشق: قدرة الجماعة التنظيمية ضعفت وستفشل فى الحشد اليوم
أكد طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن دعوات الإخوان للتظاهر فى الاتحادية اليوم، محاولة من التنظيم للتصعيد بعد الأزمة التى حلت به مؤخرا، لإيهام أنصاره أن التنظيم ما زال حيا، مؤكدا أن هذه الدعوات ستفشل بشكل كبير.

وأضاف أبو السعد لـ"اليوم السابع" أن التنظيم يسعى للتقرب إلى الحركات الثورية الشبابية من خلال إعلان عن مظاهرات بالتزامن مع إعلان حركات شبابية أخرى التظاهر فى نفس اليوم، مؤكدا أن الأزمة الأخيرة للجماعة أضعف قوته ولم يعد قادرا على الحشد فى أى مظاهرة.

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