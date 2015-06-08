ضاحى خلفان: السيسى أنجز وعده بمؤتمر اقتصادى ناجح وقناة السويس الجديدة

قال ضاحى خلفان، قائد شرطة دبى السابق، بالتزامن مع اقتراب ذكرى تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى منصب رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسى أنجز وعده بتنظيم مصر مؤتمراً اقتصادياً ناجحاً، إلى جانب اقتراب الانتهاء من حفر قناة السويس الجديدة.

وأضاف خلفان، خلال تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، قائلاً: "حل من مرسى بعده.. أنجز السيسى وعده"، موضحاً "السفن بدأت تمخر عباب قناة السويس..انتهت القناة تقريباً.. عشرات الآلاف من الوحدات السكنية أنجزت ومحطة لأسيوط تنبيها سيمنز..ومؤتمر اقتصادى ناجح".

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