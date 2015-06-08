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محافظة المنيا تشارك فى ورشة عمل "القرية المنتجة الصديقة للبيئة"

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محافظة المنيا تشارك فى ورشة عمل "القرية المنتجة الصديقة للبيئة" محافظة المنيا تشارك فى ورشة عمل "القرية المنتجة الصديقة للبيئة"
شاركت محافظة المنيا فى ورشة عمل بعنوان "القرية المنتجة المنخفضة التكاليف الصديقة للبيئة (PLEV)" والتى نظمها مركز بحوث الصحراء وجهاز بناء وتنمية القرية المصرية، وذلك بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بهدف إيجاد قرية منتجة وعاملة وفى نفس الوقت صديقة للبيئة.

تأتى مشاركة المحافظة فى إطار التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات، ودفع عجلة الاستثمار من خلال البرنامج الخاص بإنشاء عدد من القرى بزمام المحافظة بالظهير الصحراوى الغربى والشرقى.

وأكد فريق العمل المشارك من المحافظة أن مسئولى مركز بحوث الصحراء على استعداد لتقديم الدعم الكامل من إعداد مجسات التربة لاستخراج المياه والدراسات اللازمة للتربة فى القرى بالمحافظات، كما أعلن المركز عن استعداده لتدريب الأيدى العاملة للحرف اليدوية المختلفة بالقرى وإدخال فئة ذوى الاحتياجات الخاصة فى الصناعات اليدوية مثل صناعة السجاد بالقرى.

ومن جانبه، أعلن مركز بحوث الصحراء عن أنه جار التنسيق مع المحافظة حول إعداد وصف للمنطقة بإمكانيات المياه ومدى صلاحيتها للزراعة، ووصف للمنطقة بالتربة وما تصلحه لزراعته من منتجات خاصة كثيفة العمالة، إلى جانب وصف للمنطقة بأنواع المحاصيل وإنتاجية كل منها وعمل دورات تدريبية للمزارعين ودورات تدريبية لتصنيع الصوف والجلود وغيرها من الحرف الأخرى.

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مصر 365