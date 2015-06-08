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مديرية الصحة تنظم قافلة طبية مجانية اليوم بأرمنت الحيط بالأقصر

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مديرية الصحة تنظم قافلة طبية مجانية اليوم بأرمنت الحيط بالأقصر مديرية الصحة تنظم قافلة طبية مجانية اليوم بأرمنت الحيط بالأقصر
تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، قافلة طبية مجانية بمدينة أرمنت الحيط تستمر حتى غد الثلاثاء، حسبما أكد الدكتور محمود الطحطاوى مدير الادارة الصحية بأرمنت.

وأضاف الدكتور الطحطاوى، أن القافلة تضم العديد من التخصصات، منها الباطنة والأسنان وأمراض النساء وتنظيم الأسرة، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع جمعية البصرى بأرمنت الحيط المتعاقدة مع الصندوق الاجتماعى لتعيين المرشدات الريفيات لدعم القافلة والعمل على توفير أماكن توقيع الكشف الطبى وتقديم الدعم لأعضاء الفريق الطبى.

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