بالصور.. أسواق السويس تتزين لاستقبال شهر رمضان بالفوانيس والياميش

شهدت أسواق محافظة السويس خاصة بحى الأربعين قيام البائعين وأصحاب المحالات التجارية والغذائية بتعليق الفوانيس فى أشكال جمالية وعرض الياميش والمواد الغذائية الخاصة بشهر رمضان المعظم استعدادا لاستقبال الشهر الكريم.

وشهدت جميع أسواق السويس إقبالا ملحوظا من جانب المواطنين لشراء ياميش رمضان وشراء بعض المجمدات لتخزينها قبل حلول الشهر الكريم خوفا من ارتفاع الأسعار مع بدء رمضان واستغلال بعض التجار.

كانت إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة ومديرية التموين بالسويس قد أعلنت عن انطلاق حملات مكثفة منذ أسبوع ستستمر على مدار شهر ونصف على جميع الأسواق بالمحافظة لضبط الياميش والأطعمة الفاسدة مع التركيز على اللحوم والبلح والطيور، والتى تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين عليها قبل وخلال شهر رمضان المبارك.

وأعلن مسئولو الصحة أن هناك حملات سوف تستهدف المرور على جميع المطاعم ومحلات العطارة التى تبيع الياميش بجميع أنحاء المحافظة والتأكد من جودة الاطعمة وصلاحياتها.

وقالت الدكتورة آمال الراعى مدير إدارة الطب الوقائى فى تصريحات صحفية أن الحملات تهدف إلى حماية المواطنين وضبط أى سلع ومواد غذائية فاسدة بكل المجالات وغير صالحة للاستخدام الآدمى.



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جانب من عرض المنتجات بأسواق السويس



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عرض الفوانيس والياميش



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الأسواق تتزين لاستقبال رمضان



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أسواق السويس



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داخل أحد المحلات بحى الأربعين



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جانب من معروضات مستلزمات شهر رمضان