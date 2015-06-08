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تدشين معرض «ألوان السعودية» في مهرجان «الجوف حلوة»

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تدشين معرض «ألوان السعودية» في مهرجان «الجوف حلوة» تدشين معرض «ألوان السعودية» في مهرجان «الجوف حلوة»

    افتتح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والآثار في منطقة الجوف بالإنابة ياسر العلي، أمس، معرض ملتقى ألوان المتنقل في أسواق «الجوف بلازا» ضمن فعاليات مهرجان الجوف حلوة 36.

ويتضمن 60 صورة متنوعة تعد نافذة لزوار المعرض على مقومات المملكة السياحة والتراثية، وتبرز الجمال والتنوع التراثي والثقافي والطبيعي والحضاري للمملكة.من جهته، واصل مهرجان «الجوف حلوة» فعالياته وقدم المهرجان في يومه الثاني عروضا ترفيهية مع فرقة «فن المرح»، فيما استقبل سوق الأسر المنتجة زوار المهرجان الذي تميز ببعض الأكلات الشعبية.

ونظم مجلس «شباب الجوف» ضمن فعاليات المهرجان وتفاعلاً مع اليوم العالمي للبيئة فعالية لغرس الأشجار صباح أمس في الممشى المقابل لنادي العروبة شارك فيها مجموعة من الشباب قاموا بغرس الأشجار، كما قاموا بتنظيف متنزه الخزامى.

وقدم عروضه لليوم الثالث بحضور العائلات في متنزه الخزامى شمال مدينة سكاكا، حيث قدم عروضا ترفيهية مع فرقة لايف بقيادة الكابتن صلاح العنزي قدم فيها الألعاب والمسابقات للأطفال والأناشيد، مع الشخصيات الكرتونية التي تشتهر بها الفرقة.

وقدم المهرجان أمسية إنشادية للمنشد خالد الدهيري قدم فيها أناشيد وطنية وأخرى منوعة، وكان للأطفال النصيب الأكبر من الفعاليات حيث قدم لهم الرسم على الوجه وأستوديو تصوير الأطفال التي شهدت إقبالاً على هذه الفعاليات.

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