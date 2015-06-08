تخريج دفعة من طلبة معهد الدراسات الفنية بالظهران.. الأربعاء

يرعى قائد القوات الجوية المليكة السعودية الفريق الركن محمد بن أحمد الشعلان احتفال معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران مساء يوم الأربعاء المقبل بمناسبة تخريج الدفعة 124 من طلبة المعهد ومن بين الخريجين طلبة من مملكة البحرين الشقيقة، وذلك بميدان العرض العسكري بمقر المعهد بالظهران.

وقد عبر عدد من الطلبة الخريجين من الدورة 124 بهذة المناسبة عن تهنئيتهم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة تعيينه ولياً لولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم لهذة الرعاية الكريمة والسعادة الغامرة بتشريف قائد القوات الجوية لحفل تخرجهم، مؤكدين أن ذلك سيزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكدين أنهم يشعرون بالفخر والسعادة بتخرجهم من معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران بعد أن أكملوا جميع متطلبات التخرج النظري والتدريب العملي، وأصبحوا مؤهلين للعمل في القواعد الجوية.