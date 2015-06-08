أخبار عاجلة

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
شيري ستوديو - العرض الأخير في شيري ستوديو ... عرض في قمة الإبداع -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل -
شيري ستوديو - النجم / باسل خياط ... عندما أرى صورة التين الشوكي أبكي لأني كنت أبيع التين الشوكي -
شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... أي حد يلعب في شعري أنام على طول -
مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة -
شيري ستوديو - المطربة "بلقيس" ...قبل ما أغني ليا طقوس معينة.. وشيرين : أنا بضرب طبق كشري قبل أي حفلة -
مساء dmc - نيويورك تايمز: السيسي استطاع تحقيق أهدافه خلال زيارته لأمريكا خلال 6 دقائق فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

تخريج دفعة من طلبة معهد الدراسات الفنية بالظهران.. الأربعاء

Google+ Print
تخريج دفعة من طلبة معهد الدراسات الفنية بالظهران.. الأربعاء تخريج دفعة من طلبة معهد الدراسات الفنية بالظهران.. الأربعاء

    يرعى قائد القوات الجوية المليكة الفريق الركن محمد بن أحمد الشعلان احتفال معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران مساء يوم الأربعاء المقبل بمناسبة تخريج الدفعة 124 من طلبة المعهد ومن بين الخريجين طلبة من مملكة البحرين الشقيقة، وذلك بميدان العرض العسكري بمقر المعهد بالظهران.

وقد عبر عدد من الطلبة الخريجين من الدورة 124 بهذة المناسبة عن تهنئيتهم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة تعيينه ولياً لولي العهد نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع، كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم لهذة الرعاية الكريمة والسعادة الغامرة بتشريف قائد القوات الجوية لحفل تخرجهم، مؤكدين أن ذلك سيزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، مؤكدين أنهم يشعرون بالفخر والسعادة بتخرجهم من معهد الدراسات الفنية للقوات الجوية بالظهران بعد أن أكملوا جميع متطلبات التخرج النظري والتدريب العملي، وأصبحوا مؤهلين للعمل في القواعد الجوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل