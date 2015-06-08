«الجوازات» تطلق حملتها الإعلامية للمحافظة على الجواز

دشن مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أمس، الحملة التوعوية الخاصة بأهمية المحافظة على جواز السفر "جوازك هويتك"، تستمر شهرين.

وقال مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالمديرية العامة للجوازات العقيد محمد بن عبدالعزيز السعد: إن الجوازات تنفذ الحملة سنوياً مع بداية الإجازة الصيفية، وتستهدف المواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة، وتعمل على توعيتهم بأهمية المحافظة على وثائق السفر، وتعريفهم بالأنظمة والتعليمات الخاصة بجواز السفر، وحثهم على التخطيط السليم للسفر بوقت كاف.

ودعا المواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة، الحرص على وثائقهم وعدم إهمالها أو رهنها أو إساءة استعمالها، وتسجيل جوازاتهم لدى ممثليات وقنصليات المملكة في الخارج، والاطلاع على أنظمة الدول الراغبين السفر إليها، وزيارة موقع المديرية العامة للجوازات، للاطلاع على الأنظمة والتعليمات الخاصة بنظام جواز السفر السعودي www.gdp.gov.sa.

الجواز لا يستخدم في التنقلات

أكد العقيد حمد بن عبدالله السلمان مدير شعبة سفر السعوديين في "جوازت منطقة الرياض" أن الوقت مناسب جدا لتوعية المسافرين من أبناء الوطن عن أهمية الحفاظ على جواز السفر؛ والاهتمام به وعدم إهماله حتى لا يتعرض إلى جملة من المشاكل التي ربما تحرمه من الهدف الذي ذهب من أجله إن كان للسياحة أو التجارة أو غير ذلك، فالجواز السعودي وثيقة رسمية مهمة جداً لا يمكن إهماله أو تركه لدى أصحاب الشقق السكنية أو الفنادق، بل الصحيح طلب صندوق للأمانات لحفظ الجواز، ويفضل التنقل بصورة الجواز، حتى يضمن عدم فقدانه لأي سبب كان.

ونبه السلمان إلى عدم حمل جواز السفر في التنقلات داخل البلاد، وقال: إن المعتمد كوثيقة رسمية داخل البلاد هي الهوية الوطنية لذا لا ينبغي حمل الجواز والتنقل به داخل البلاد حتى لا يتعرض للسرقة أو الفقدان أو التلف.

وقال: "في حال فقدان الجواز داخل المملكة يجب إبلاغ أقرب إدارة جوازات في المنطقة، وفي حال عدم وجود مركز جوازات تبليغ أقرب مركز شرطة، أما في حال فقدانه خارج السعودية عليه إبلاغ أقرب ممثلية سعودية، وأيضاً إبلاغ الشرطة بذلك وتحرير محضر لمنع استغلاله من الغير".

إلى ذلك، نبهت المديرية العامة للجوازات إلى أنه أن لا يمكن استثناء المرافقين من الموافقة على السفر في حال تم إصدار تصريح السفر لصاحب الجواز.

وحثت الجوازات المواطنين عند الرغبة في إصدار أو تجديد جوازات السفر أن يتم طلب جواز سفر مستقل لكل مواطن مهما كان عمره لما لذلك من ضمان لحقوقهم وتسهيلاً لسرعة إنهاء إجراءات سفرهم وتنقلهم في الخارج.

ولاحظت الجوازات مؤخراً، أن العديد من المواطنين حاملي الجوازات سارية المفعول وبها مرافقين يتقدمون بطلبات إعادة إصدار لجوازات السفر بغرض فصل كل مرافق بجواز مستقل ليتمكنوا من إصدار تأشيرات سفر لهم من سفارات الدول التي يرغبون السفر إليها التي رفضت إصدار تلك التأشيرات نظراً لكونهم مرافقين ولا يحملون جوازات سفر مستقلة.

التوعية مطلب مهم

تنفذ المديرية العامة للجوازات حملة إعلامية كبيرة في مناطق المملكة لتوعية المواطنين إلى الحفاظ على جواز السفر من العبث والفقدان والضياع والإهمال، والشريحة المستهدفة هم المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة عبر المنافذ (البحرية والجوية والبرية) وكذلك من يتسببون في إهمال أو فقدان وثائق السفر.

الجواز السعودي وثيقة مهمة؛ مطلوب الحفاظ عليها من الفقدان والتلف سواء داخل البلاد أو خارجها وحفظها بأماكن آمنة حتى لا يكون عرضة للعقوبات النظامية عند الفقدان أو التلف، وحتى لا يتسبب في تعطل إجراءاته وحرمانه من السفر.

اعرف حقوقك

حذّرت المديرية العامة للجوازات من الدخول في مشروعات تجارية خارجية من دون استشارة الغرف التجارية، أو حتى الاستعانة بالسفارات السعودية في الخارج، فيما أكدت أنه من الأفضل إعطاء وكالة محددة ان أُحتيج إليها، ودعت إلى الإفصاح عن الأموال في حال زيادتها عن الحد المسموح بحملها نقداً.

وقالت المديرية على موقعها: "إذا كانت أهداف زيارتك لقضاء بعض الأعمال التجارية فقبل الدخول في مفاوضات مع الشركات أو الأفراد عليك مراجعة الغرف التجارية بالمملكة قبل سفرك، والاستعانة بالممثلية السعودية في البلد للتأكد من سلامة وضع تلك الشركات حتى لا تقع ضحية للغش والتزوير، وعليك استشارة محام قبل إبرام أي عقود".

وأضافت: "عند الرغبة في إعطاء توكيل لفرد أو مؤسسة أو محام في الخارج ننصحك أن يكون التوكيل قاصراً على الموضوع ذي الصلة، وأن لا يكون توكيلاً عاماً ويوضح به رقم القضية وموضوعها، وأن لا يُعطى الوكيل حق توكيل الغير، أو الدخول في تسوية والتصالح أو التنازل وإبراء الذمة، دون الرجوع للموكل والحصول منه على موافقة خطية مسبقة، ومُصدقة رسمياً من الجهات ذات الاختصاص حتى لا تقع ضحية الاستغلال، كذلك من المهم الاستعانة بمحام وأخذ المشورة القانونية عند الرغبة في إقامة مشروع تجاري أو الاستثمار في البلد الأجنبي".

وأكدت المديرية على السعوديين المقيمين في الخارج: "عند الرغبة في شراء عقار يجب على المواطن التأكد من الجهات المختصة من وجود سجل رسمي سليم، وعدم وجود أي نزاع عليه، أو موانع تعيق أو تمنع تسجيل العقار المراد شراؤه، وإطلاع محام جيد على تلك الأوراق وعلى مسودة عقد البيع الشراء، والحصول منه على إفادة خطية بمناسبتها ويمكن الإفادة من مرئيات السفارة ومحاميها".

وفي شأن إدخال الأموال النقدية نصحت المديرية بأهمية معرفة النظام المعمول به في الدولة فيما يخص إدخال النقد والقيود عليه والمجوهرات والمتعلقات الشخصية الثمينة، مفضلةً عدم حمل مبالغ نقدية كبيرة، ويستحسن استخدام بطاقات الائتمان.

وقالت: "الإفصاح بدقة لموظف الجمارك عند الوصول عن كل ما يوجد بداخل الأمتعة، وتذكر بأن بعض الدول تحتم على القادم تسجيل ما لديه من مجوهرات ونقود وشيكات، وغيرها من المتعلقات الشخصية إذا تجاوزت حدا معينا"، مُشددةً على أهمية الحصول عند الصرف على إيصال بالمبالغ التي يتم تحويلها إلى عملة البلد لإبرازها عند المغادرة، حتى لا تتعرض مجوهراتك ونقودك للمصادرة، وكذلك إيصالات شراء المجوهرات والأشياء الثمينة.

تُحدد كثير من الدول شروطاً معينة لنظامها يجب أن يعيها السائح قبل مغادرته إلى الدولة المقصودة، فبعض الدول تعتبر تقبيل الأولاد تحرشاً، أو ضربهم أمام الآخرين تصرفاً يستدعي سحبهم من آبائهم، فيما لا تنتهي قضايا الخدم الذين يسافرون مع مخدوميهم.

ويُطالب السائح المسافر إلى الخارج بمراعاة اختلاف الثقافة وتجنب بعض التصرفات المألوفة بالنسبة للثقافة العربية، والتي تكون غير مألوفة في الثقافات الأخرى، كتقبيل الأطفال الأجانب أو حضنهم أو الحديث معهم دون سابق معرفه بهم، فيما من المهم عدم التعامل بقسوة مع الأبناء أو تقبيلهم على الشفاه في الأماكن العامة تجنباً لرفع قضايا ضده بتهمة إساءة المعاملة، وربما تعريض الأسرة لفقدان حق حضانة الطفل.

ومن المستحسن تجنب أي إطراء أو إبداء الإعجاب لمن لا تعرفهم، إذ من الممكن أن يفسر هذا التصرف على أساس أنه تحرش جنسي وقد يُعد جناية، كذلك من المهم تجنب محادثة الأطفال أومن هم بسن المراهقة على "الإنترنت"، أو دعوتهم على انفراد لمقر سكنك أو الاختلاء بهم، وأي خلاف عائلي يصل إلى سلطات الأمن يعاقب المتسبب فيه بالحق العام، حتى لو تنازل الطرف الآخر عن القضية، لذا احرص على حصر الخلافات العائلية داخل إطار المنزل.

ويجب على المواطن السعودي اتباع الإجراءات القانونية للدولة المضيفة الخاصة بالإقامة فيها، واختيار محام مرخص حين وقوع مشكلة، مع الحرص على تجديد رخص القيادة وأوراق الإقامة قبل تاريخ انتهائها، لما يترتب على ذلك من مُساءلة قد يصل فيها الأمر إلى المساءلة القانونية ودفع غرامة وربما السجن.

ومن الناحية القانونية فمن المهم عدم السماح لأجهزة الأمن بتفتيش المسكن دون وجود إذن بالتفتيش من وكيل النيابة المختص أو المحكمة أو السلطة المختصة، مع التزام الصمت عند التحقيق أو الاستجواب بشأن أي قضية أو اتهام إذا لم يكن حاضراً معك محام، وفي تلك الحالة لابد من الإصرار على وجود محام يحضر التحقيق أو الاستجواب، وفي بعض الأنظمة والقوانين يحق لك عدم الإدلاء بأي معلومات.

ويجب الالتزام بالحضور أمام المحكمة مع المحامي في الموعد المحدد تجنباً لصدور حكم غيابي، وذلك في حالة وجود طلب استدعاء من المحكمة، مع عدم الاحتفاظ أو حمل الأوراق الثبوتية الخاصة بأي شخص آخر أياً كان، بمن فيهم الزوجة، تجنباً لتهمة حيازة أوراق ثبوتية لا تخصك شخصياً والاتهام بسرقتها، وأهمية تسليم الجوازات والأوراق الثبوتية لمرافقيك سواء من أُسرتك أو مستخدميك أو غيرهم، ماعدا الأبناء القصر.

ويجب التنبه في حالة اصطحاب الخدم أو السائقين المستقدمين بعقد عمل في المملكة، إلى أنهم يخضعون لقانون الدول المضيفة، والذي قد يسمح لهم بحيازة أوراقهم الثبوتية وبساعات محددة للعمل، وفترة إجازة، والحرية في الخروج من عند مخدومهم متى شاؤوا، إضافةً إلى أن الراتب يجب أن يتناسب مع الرواتب في الدولة المضيفة، وأن مخالفة ذلك قد يعرض المخالف إلى المساءلة القانونية والدخول في قضايا جنائية ومدنية، مع التنبيه على عدم رهن جواز السفر أو الهوية الوطنية لدى أي جهة من الجهات مهما كان الأمر.

ويجب على جميع الطلبة احترام جميع الأنظمة في الدولة المضيفة، خاصةً نظام الجامعة من حيث الالتزام بالساعات المحددة للدراسة التي تفرضها، واحترام النظام العام والآداب والثقافات والأديان الأخرى، وكذلك الخصوصية والعادات والتقاليد لكل مجتمع، حيث إن مخالفة ذلك يعاقب عليها القانون.